“Gulden-Vlieslaan moet weer aantrekkelijk worden voor iedereen” JCV

11 september 2019

15u39 0 Brussel De luxehandel in de wijk rond de Gulden-Vlieslaan verliest zijn aantrekkingskracht en moet dringend weer opgewaardeerd worden. Dat zeggen verschillende handelaarsverenigingen uit de buurt. Zij vrezen negatieve gevolgen van een geplande heraanleg door het Brussels Gewest en stellen daarom een eigen plan voor.

De plannen van het Brussels Gewest voor de Gulden-Vlieslaan en de Waterloolaan op de Kleine Ring zijn gekend. De overheid wil met een grootscheepse heraanleg meer ruimte voorzien voor de actieve weggebruiker en zo van de zone een “Brussels Champs Elysées” maken.

Dat leidt echter tot ongerustheid bij de handelaars uit de buurt, die daarom woensdag een alternatief plan presenteerden. “Als je ziet hoe de laan er nu bij ligt, is het een hal wonder dat de winkels er nog overleven”, zegt Pierre Lallemand, de architect die het plan uittekende. “Het is nodig om de wijk een boost te geven zodat de klanten niet wegtrekken naar buurten als Ukkel en Waterloo.”

Daarom dienden de verschillende verenigingen ook een aanvraag voor een bouwvergunning in, wat vrij uitzonderlijk is. “We willen inde eerste plaats tot overleg komen”, zegt Ischa Lambrechts, mobiliteitsadviseur van Beci, de Brusselse kamer van koophandel. “Met ons project willen we meerder belangen verdedigen, niet alleen de actieve weggebruiker en de bewoners. We houden ook rekening met de economische functie van de wijk.”

Bij het kabinet van Brussels staatssecretaris voor Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) is de vergunningsaanvraag nog niet toegekomen. “Wij zullen samen met de administratie bekijken of dat wettelijk is”, klinkt het. “Aan het project is een hele overlegrond vooraf gegaan en de zaak is nog in openbaar onderzoek. Het is jammer dat zij zich met dit initiatief daarbuiten plaatsen.”