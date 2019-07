‘Groot Brussels Universitair Ziekenhuis’ in de steigers WHW

12 juli 2019

12u07 0 Brussel De Stad Brussel en de ULB hebben een akkoord bereikt om hun ziekenhuizen onder te brengen in één groep. Tegen begin volgend jaar moet dit project concreter worden.

De Stad Brussel en de ULB gaan hun ziekenhuizen onderbengen in een nieuwe structuur. Die heeft als voorlopige naam ‘Groot Brussels Universitair Ziekenhuis.’ Over de nieuwe structuur bestaat zowel in academische als in politieke kringen een akkoord. Er wordt verwacht dat de structuur een concretere invulling krijgt tegen begin volgend jaar.

Het idee voor een nieuwe structuur dateert van 2005, toen het Bordetinstituut een nieuw centrum voor kankerbestrijding wilde oprichten met het Erasmusziekenhuis. Daar was een akkoord voor, maar drie andere Brusselse ziekenhuizen wilden mee op de kar springen. Het doel van de nieuwe ziekenhuisstructuur is drieledig: de kwaliteit van de zorg verbeteren, de ontwikkeling van onderwijs, en onderzoek.