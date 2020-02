‘Green Key’ op de deur van vijf duurzame bestemmingen JCV

17 februari 2020

16u46 0 Brussel Vijf extra Brusselse trekpleisters mogen zich aansluiten bij het internationale duurzaamheidslabel Green Key. Dat zet bestemmingen die het goed doen op vlak van milieu en duurzaamheid in de kijker.

In Brussel behaalden 38 locaties reeds een Green Key. Daar komen er nu vijf bij: het Steigenberger Wiltcher’s hotel, Hostel Bruegel, greenbizz.brussels, transforma bxl en Concept Chocolate. Als voorwaarde moeten zij onder meer hun water- en energieverbruik drukken, afval sorteren en voorkomen en inzetten op duurzame voeding en mobiliteit.

Green Key is een onafhankelijk internationaal duurzaamheidslabel voor toeristische bedrijven. Het werd in 1994 opgericht en wordt op internationaal niveau beheerd door de Foundation for Environmental Education. Het label bundelt 3.100 locaties in 66 landen.