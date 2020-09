‘God is Gay’ en andere opschriften op kerk in Elsene Margo Koekoekx

05 september 2020

Vandalen bekladden recentelijk de kerk Het Heilige Kruis Van Brussel in Elsene. In zwarte graffiti staan teksten geschreven op de buitenmuren. Om maar enkele voorbeelden te geven: ‘God is Gay’, ‘Jezus is a trans woman’ en er staat een omgekeerd Latijns kruis, samen met 666. Een verwijzing naar het satanisme.

Tot nu heeft de politie nog niet meer informatie. Er werd nog geen klacht ingediend. Ze stuurden wel een patrouille langs ter verificatie.