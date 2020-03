Geen toeloop in UZ Jette door coronavirus JCV

03 maart 2020

16u43 0 Brussel Tot nu toe heeft een twintigtal mensen zich aangemeld in het UZ Brussel om zich te laten testen op het coronavirus. Alle testen bleken tot nu toe negatief.

Zondag al melden drie mensen zich via de spoed omdat ze symptomen vertoonden van het virus. Maandag kwamen er daar nog eens 11 bij. “Het gaat vooral om mensen die terug zijn gekomen van vakantie en ziek waren”, zegt Gina Volkaert van het UZ Brussel. “Dinsdag hebben zich al zes mensen aangemeld. De testen waar we al resultaten voor kregen zijn tot nu toe negatief.”

Het UZ is dan wel geen referentieziekenhuis voor het coronavirus, maar heeft wel al de nodige maatregelen genomen. “Er is een aparte instroom voor mogelijke patiënten”, zegt Volkaert. “Zij krijgen een mondmasker en worden naar een aparte ruimte gebracht. We hebben ook alles in gereedheid gebracht om patiënten op te vangen als er in de referentieziekenhuizen geen capaciteit meer is. We wijzen er wel op dat de huisarts nog altijd het eerste aanspreekpunt is.”