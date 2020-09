“Geef ons onze nacht terug": nachtwinkeluitbaters betogen in Brussel om vervroegd sluitingsuur aan te klagen JMBB

27 september 2020

16u59 0 Brussel Een honderdtal nachtwinkeluitbaters uit het hele land verzamelde zondagmiddag aan de Financietoren in Brussel. Ze vragen aan de overheid dat ze hun nachturen terugkrijgen. “Behandel ons gelijkwaardig”, klinkt het unisono.

“Ze hebben ons onze nacht afgenomen”, zeggen de broers Dhillon uit Turnhout. “We willen gelijk behandeld worden. Iedereen kan heropstarten, maar wij mogen niet op volle kracht werken. We hebben brieven gestuurd naar de premier en alle Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers, maar ze negeren ons. Onze sector betaalt een van de meeste belastingen, maar we kregen niet eens steunmaatregelen”, klinkt het. “Het doet pijn als ik een nachtwinkel om 22 uur moet sluiten en dan langs een café kom waar tientallen mensen dicht bij elkaar zitten. Vergeet ook niet dat heel wat dagwinkels en supermarkten ook open zijn tot 22 uur. Mensen kiezen dan voor het goedkoopste alternatief.”

Gelijkwaardige behandeling

Gagandeep spreekt ook van onderliggend racisme. “Het is niet normaal hoeveel politiecontroles we krijgen, we worden niet behandeld als andere Belgen. Wij hoeven geen financiële steun, wij willen onze uren terug. Geef ons die uren, en wíj zullen de economie steunen. Wij willen vooruit”, zegt hij. “We zijn vaak van Indische of Pakistaanse afkomst, en onze opgroeiende kinderen willen zich hier niet meer vestigen door de onderliggende racismeproblematiek.” De broers benadrukken dat alle nachtwinkels erg strikt toezien op mondmaskerdracht en afstandregels.

Zahid, een Brusselse nachtwinkeluitbater, vindt de recente beslissing van de Brusselse overheid om de nachtwinkels tot 23 uur open te houden alvast “niet slecht". “Maar we willen allen gelijkwaardig behandeld worden”, reageert hij. “We respecteren de basisregels en roepen alle burgers op om hetzelfde te doen. Iedereen weet intussen wel wat de basisregels zijn en hoe we het virus kunnen vermijden. Net als alle andere sectoren, hechten wij veel belang aan die regels. Geef ons dan ook evenveel rechten als die sectoren”, zegt Zahid.