Extinction Rebellion bezet kruispunt in Ter Kamerenbos JCV

05 juni 2020

08u50 0 Brussel De actiegroep Extinction Rebellion heeft donderdagnamiddag een kruispunt in het Ter Kamerenbos bezet. Ze willen zo protesteren tegen de gedeeltelijke heropening van het bos voor het autoverkeer.

De actie kreeg de naam ‘Reclaim the park’ mee. Na een half uurtje maakte de politie een einde aan de actie. Volgens de groep zijn er twee redenen voor hun actie. “Tijdens de coronacrisis was het bos een aangename plek geworden voor gezinnen, wandelaars en fietsers, en er is een gebrek aan zulke groene ruimtes. We willen ook nee zeggen tegen een terugkeer naar de wereld van voor de crisis omdat die toxisch was.”

De groep vraagt dan ook dat er geen plaats meer wordt gemakt voor verkeer in het bos. Half maart werd het bos ook volledig afgesloten voor het autoverkeer, maar sinds eind vorige maand is de noordelijke helft opnieuw open.