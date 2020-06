Eventsector voert actie: “Elke dag huilende telefoontjes van mensen die het niet redden.” Stephanie Romans

18 juni 2020

13u27 0 Brussel De evenementensector wil dringend duidelijk perspectief van de regering en voert daarom actie. 1000 zwarte koffers op de trappen van Paeleis 5 op de Heizel symboliseren de 80.000 mensen die in de financiële problemen komen. “Elke dag heb ik huilende mensen aan de lijn: ze gaan het niet redden.”

De podiumbouwers, eventcateraars en -organisatoren willen best geduldig zijn, maar het wachten op een duidelijke toekomstperspectief van de overheid wordt steeds lastiger. Dat er deze zomer geen grote massa-evenementen meer mogen doorgaan, is duidelijk. “Maar wat met kleinere evenementen? Daar moeten toch manieren voor zijn?”, vindt de sector.

“Sterker nog. We hebben al een plan op papier gezet voor veilige evenementen”, zegt Bert Knuts van Event Masters. Dat Event Risk Model brengt de risico’s van elk evenement in kaart en stelt vervolgens maatregelen voor die organisatoren kunnen nemen om de kans op besmetting te verkleinen. “Handgel aan de ingang, mondmaskers ... Dat soort dingen. Het plan ligt klaar. Maar we hebben wel een go nodig.”

Die go wil de sector liever gisteren dan vandaag. “Als we niet snel iets weten, dan is dit definitief een verloren jaar", vreest Tom Bilsen van podiumbouwer Stageco. “Je bent al snel een paar maanden bezig met plannen. Zolang de overheid niet duidelijk zegt hoe de rest van het jaar eruit zal zien, weet niemand hoe lang we het nog moeten trekken zonder inkomsten. In het begin van de coronacrisis werd negentig procent van de events uitgesteld. Maar dat uitstel verandert steeds vaker toch in een annulering.”

Elke dag tranen

Steven Droogers van de cateraarsfederatie Becas zegt dat de frustratie onder zijn leden groeit. “Elke dag heb ik wenende cateraars aan de telefoon. Ze weten niet wat hen nog te wachten staat en zijn bezorgd", zegt hij. “Dat is schrijnend. En ze vragen niet eens veel: alleen wat toekomstperspectief. Ze voelen zich onbegrepen.”

Sommige ondernemers proberen creatief te zijn en bieden take-away aan om toch iets te verdienen. “Maar een cateraar, dat is geen ‘gewone’ horecazaak. Ze hebben geen naam bij de mensen, dus wordt er gewoon minder besteld.”

Droogers vreest dat de helft van de cateringbedrijven het financieel moeilijk zal krijgen. Tot nu toe zijn er nog geen faillissementen. Maar dat is simpelweg omdat er tijdens de coronacrisis geen faillissementen werden uitgesproken. “Er zijn meer dan 250 cateringbedrijven in ons land. Die zijn goed voor een omzet van 400 miljoen euro op een jaar", zegt Droogers. “Intussen zit zowat de hele sector al drie maanden op tijdelijke werkloosheid. En wie weet hoe lang dat nog zal duren? Zoiets is niet draaglijk. Veel ervaren, gemotiveerd personeel met kennis, wil nu toch een andere baan. Dat is begrijpelijk. Iedereen wil tenslotte zekerheid. Tegelijk is het doodzonde om al dat talent te zien wegvallen.”