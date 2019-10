“Een goede flik is een dode flik”: 1 jaar cel gevorderd WHW

01 oktober 2019

14u54 6 Brussel “Een goeie flik is een dode flik”, schreef een Brusselse man op facebook vlak nadat een Luikse politieman zwaargewond was geraakt bij een schietincident. Hij riskeert nu 1 jaar cel voor laster en eerroof .

Op 9 september raakte een politieman in Luik levensgevaarlijk gewond bij een banale controle van een voertuig. Toen politie-inspecteurs de bestuurder wilden controleren, trok die een vuurwapen en schoot hij op de politie. Enkele uren later reageerde een Brusselaar op een artikel over het schietincident op de Facebookpagina ‘Fier de notre police’. Hij schreef onder andere: “De politie zijn moordenaars. Een goeie flik is een dode flik.”

Uitstel

Het Brusselse parket dagvaardde de man die het bericht had achtergelaten meteen voor de correctionele rechtbank. Het parket tilt dan ook zwaar aan de gebruikte bewoordingen én aan de houding van de man. “Hij snapt zelfs nu nog de ernst van de feiten niet”, aldus het openbaar ministerie dat 1 jaar cel vorderde, “gezien zijn blanco strafblad heeft hij recht op een straf met uitstel, de rechtbank zal daarover oordelen.” Zelf sprak hij voor de rechtbank tegen dat hij zijn lesje nog niet geleerd had. “Het was zeker niet de bedoeling om iemand dood te wensen”, sprak hij.

Persmisdrijf

De verdediging gaat voor de vrijspraak. “Hij heeft een stommiteit begaan. Hij had dat nooit mogen schrijven, maar deze straf is toch fel overdreven? Het parket wil hier een voorbeeld stellen. Ik heb veel respect voor de politie, die zich opoffert voor onze maatschappij. Mijn cliënt is dat vergeten”, pleitte zijn advocaat Christophe Marchand. Nog volgens de verdediging is de rechtbank niet bevoegd om te oordelen over deze zaak. “Commentaren op het internet vallen onder het persmisdrijf”, pleitte de tweede advocaat van de beklaagde. “Daarom is het hof van assisen bevoegd en niet de correctionele rechtbank. Daarenboven gaat het hier om een opinie die werd geuit en dat valt onder de vrije meningsuiting.” Uitspraak op 15 november.