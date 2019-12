‘Donkerste rechtbank van het land’ doet naam alle eer aan Rechter behandelt zaken in de duisternis Wouter Hertogs

17 december 2019

12u43 43 Brussel Dat het Brusselse justitiepaleis niet meer aangepast is aan de moderne tijden is al langer bekend. Dinsdagvoormiddag moest een rechter zelfs rechtspreken in een rechtszaal waar alle lampen stuk waren. Met de hulp van een breedstraler kon de zitting toch doorgaan, zij het in ietwat vreemde omstandigheden.

Dinsdagochtend werd een nieuwe episode geschreven in het grote Blunderboek van de Brusselse justitie. In zittingszaal O1.7, waar de 24ste kamer van de correctionele rechtbank zetelt, was geen licht. Een jaar geleden had een van de grote lampen de geest gegeven maar vervanging was niet nodig. Of het bleek te moeilijk om te regelen. Maandenlang werd recht gesproken in een betrekkelijk duistere kamer. “Dit is de donkerste rechtbank die ik ooit zag”, verwoordde de vermaarde strafpleiter Johan Platteau het nog vorige week. Wat iedereen al lang zag aankomen gebeurde uiteindelijk afgelopen weekend. De tweede - en laatste - lamp begaf het.

Maandagochtend kon nog verhuisd worden naar een naburige zittingszaal maar omdat die nu bezet was viel dit alternatief weg. Uiteindelijk werd op zijn Belgisch een oplossing uit een hoge hoed getoverd. Een breedstraler, die gewoonlijk ‘s avonds en ‘s nachts op werven gebruikt wordt, werd tevoorschijn getoverd en voorin de rechtbank geplaatst. Zo goed mogelijk trachtten rechter, procureur en advocaten hun werk te doen. Het gaf een surrealistische sfeer waarbij de rechter in de duisternis - met 1 grote lichtstraal - beklaagden moest ondervragen. Dinsdagnamiddag zouden de lampen vervangen moeten worden, al blijft het zoals altijd in het bouwvallige justitiepaleis met een al even bouwvallige organisatie afwachten of alles wel naar wens zal gaan.

De printer van de griffier en de wifi-verbinding werkten trouwens ook niet. Aangezien dit wekelijkse kost is werden daar al niet veel woorden meer aan vuilgemaakt.