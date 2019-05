“Dit is voor mijn lichaam”: overal gedichten in de strijd tegen seksueel geweld ses

22 mei 2019

17u45

Bron: Bruzz, Vrt nws 3 'Partij voor de Poëzie' hangt in hele stad posters tegen seksueel geweld op, en ook in de rest van Vlaanderen: 'Tijdens verkiezingen gaat het nooit over seksueel geweld' https://t.co/4I8pzKoSKJ #Brussel #poëzie #posters #SignaalStop pic.twitter.com/FgxG36ft6l BRUZZ(@ BRUZZbe) link Brussel Vannacht werden in verschillende steden posters opgehangen die seksuele agressie aanklagen. Dat gebeurde op symbolisch op alle plaatsen waar vrouwen zich ooit al seksueel geïntimideerd voelden. “Tijdens de verkiezingsdebatten gaat het nooit over seksueel geweld, terwijl er wel een draagvlak voor is”.

“Dit is voor mijn lichaam dat op 8/08 uitvoerig werd gekeurd /Door een groep zuipende mannen /Aan de toog van macht en overgewicht /Mij smalend achterlatend /Ontveld, onteerd”

“Partij voor de Poëzie” brengt sinds een paar jaar af en toe een gedicht in de openbaarheid, met een maatschappelijk thema en in meerdere talen. De dichters van de PvdP schrijven altijd samen en blijven anoniem. Maar dit keer niet. De Brusselse dichteres Astrid Haerens schreef “Signaal: Stop”, een bittere aanklacht tegen de onveiligheid van vrouwen op straat.

De tekst is sinds gisteren en ook tijdens nachtelijke plakacties opgedoken in verschillende steden - Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel, Vilvoorde, Hasselt, Luik - op precies die plekken waar vrouwen zich ooit ongemakkelijk hebben gevoeld, of daadwerkelijk zijn belaagd, lastiggevallen, aangerand, verkracht. In steegjes, parken en parkeergarages, in de metro of aan de bushalte. Geenszins een ludieke actie, benadrukken de initiatiefnemers, wel een symbolisch protest.

Moord Julie Van Espen niet recupereren

Het tijdsstip van de actie is niet toevallig; op vijf dagen van de verkiezingen en in de nasleep van de zaak Julie Van Espen, zonder het leed te willen recupereren. Het is een signaal naar politici, want seksueel geweld wordt nog altijd veel te mild bestraft en niet serieus genomen.

Het gedicht leest als een proces-verbaal met specifieke plekken en data. “Niet omfloerst, en dat was de bedoeling”, zegt Astrid Haerens in De Ochtend op Radio 1. Wakkeren de gedichten op al die locaties de angst niet aan? “Nee, door de dingen te benoemen kunnen we de schrik net wegnemen”, vindt Astrid Haerens.