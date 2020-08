‘Disturb the sound of silence’ verhuist van social media naar de Wetstraat: eventsector kleeft oranje tape op overheidsgebouwen JMBB

13 augustus 2020

09u46 1 Brussel Na de online acties van ‘Disturb the sound of silence’, de campagne die aandacht en steun vraagt voor de heropstart van de getroffen evenementensector, hebben initiatiefnemers hun sporen achtergelaten op toegangsdeuren van verschillende overheidsgebouwen, waaronder de Wetstraat 16.

Donderdagochtend vroeg hebben actievoerders met oranje tape kruisen aangebracht op de toegangsdeuren van verschillende overheidsgebouwen in Brussel. Geviseerd zijn onder meer de Wetstraat 16 - het kantoor van premier Sophie Wilmès -, de kabinetten van Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme, net als het Hendrik Consciencegebouw van de Vlaamse overheid en de Financietoren. De actievoerders brachten er oranje tape aan met daarop “Disturb the #soundofsilence”.

Duidelijkheid

“We vragen politieke moed. We vragen de duidelijkheid waar we recht op hebben. Of concrete steunmaatregelen zodat we met z’n allen deze crisis kunnen overleven”, luidt het bij de initiatiefnemers van de campagne. “Het water staat aan onze lippen. Het is 5 over 12 en we hebben hulp nodig. En we blijven strijdvaardig tot er een klinkklaar signaal komt.” De initiatiefnemers roepen politici op om de stilte te doorbreken, net zoals zij “donderdagochtend bij aankomst op hun werkplek dat kruis zullen doorbreken.”