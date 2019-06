“Dinner in the Sky” spant dit jaar kabels boven het kanaal SZM

13 juni 2019

19u09 0 Brussel Op restaurant gaan 50 meter boven de grond is niet voor iedereen weggelegd, maar het gastronomische concept ‘Dinner in the Sky’ is wel een groot succes. Dit jaar kan je van 13 tot 23 juni boven het kanaal genieten van gastronomisch eten gepaard met een adembenemend uitzicht over de stad.

David Ghysels, uitvinder van “Dinner in the Sky” en zelf hoofd van een communicatiebedrijf dat gespecialiseerd is in gastronomie, kwam 12 jaar geleden op het idee om voor een klant een diner te organiseren in de lucht. “We dachten eerst dat het eenmalig zou zijn, maar daarna hebben we veel vraag gekregen van andere bedrijven om het nog eens te doen”, zegt Gysels. Intussen bestaat het al twaalf jaar en vond het concept plaats in meer dan 60 landen en op de meest exclusieve plaatsen zoals de Strip in Vegas, de tuinen van het hotel King David, de jachthaven van Dubai, het circuit Spa Francorchamps of het strand van Copacabana.

Vijfgangenmenu

Brussel blijft wel een belangrijke uitvalsbasis en voor de 8ste editie in onze hoofdstad zijn ze de uitdaging aangegaan om het boven het kanaal van Brussel te doen. “Het heeft 9 dagen geduurd om een platform te plaatsen op het water”, aldus Ghysels, “maar het uitzicht is het meer dan waard.” Wie geen last heeft van hoogtevrees en er vooral het geld voor heeft, kan elke dag aanschuiven voor een gastronomisch vijfgangenmenu met aangepaste wijnen voor 295 euro. Het menu wordt bereid door 12 verschillende sterrenchefs. Onder meer Yves Mattagne (“Sea Grill”**), David Martin (“La Paix”**), Bart De Pooter (“De Pastorale”**), Viki Geunes (“’T Zilte”**), Karen Torosyan (“Bozar Restaurant”*) en Alain Bianchin (“Restaurant Alain Bianchin”*) koken op hoogte voor 22 gasten.

Tijdens de weekenddagen is er in de namiddag ook een cocktailsessie voor 125 euro waarbij chef Alexandre Moormann (“Atelier Gustave”) samen met mixoloog Edouard Silverhands (“Cocktails.Bytheway”) drie cocktails met drie gerechten combineert.

Je kan nog een plaatsje reserven op dinnerinthesky.be