‘Dinner in the sky’ laat je deze zomer boven het Brouckèreplein eten JCV

08 juni 2020

14u49 1 Brussel ‘Dinner in the sky’, het bekende concept in Brussel waarbij een restaurant door een kraan de lucht in wordt gehesen, zal deze zomer doorgaan op het Brouckèreplein. In het verleden vatte ‘Dinner in the sky’ al post aan het Atomium en het Jubelpark. Net als andere jaren tekent ook nu een resem sterrenchefs present.

Bij ‘Dinner in the sky’ schuiven mensen aan bij een platform dat met een kraan omhoog getrokken zodat je tijdens het eten kan genieten van een prachtig uitzicht op de stad. Het concept bestaat al sinds 2006 en ook de coronacrisis zal uiteindelijk geen roet in het eten gooien. “Het is een geluk dat ons nieuwe concept perfect beantwoordt aan de regels rond social distancing”, zegt bedenker David Ghysels.

Platform voor 32 mensen

Tot vorig jaar zaten de toen 22 deelnemers aan een grote tafel. Nu wordt er gewerkt met een nieuw platform dat plaats biedt aan 32 mensen, verdeeld over tafels van vier. Die worden opgebouwd rond een centraal eiland met de keuken.

‘Dinner in the sky’ maakt van 12 tot 26 september zijn opwachting aan het de Brouckèreplein, in het hart van de nieuwe voetgangerszone. Normaal zou het evenement deze maand doorgaan, maar dat werd wegens de crisis uitgesteld. Net als andere jaren zijn er weer enkele bekende chefs terug te vinden, onder meer Yves Mattagne (Sea Grill**), David Martin (La Paix**), Bert Meewis (De Slagmolen**), Pierre Résimont (L’Eau Vive**), Karen Torosyan (Bozar*), Isabelle Arpin (Isabelle Arpin), Giovanni Bruno (Senzanome*) en Filip Claeys (De Jonkman**).