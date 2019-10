“De Beurs wordt een bierpaleis, met goedkoop zuipmateriaal voor iedereen”: Free 54 voert ludieke actie tegen alcoholverbod SHVM

23 oktober 2019

08u34 0 Brussel Burgerbeweging Free 54 voert aanstaande vrijdag een actie tegen het alcoholverbod op het Beursplein. Daarbij nodigen ze iedereen uit om samen een pint te drinken om op die manier hun ongenoegen te uiten over de nieuwe beslissing.

De organisatie is allesbehalve akkoord met het alcoholverbod dat eind dit jaar zal ingaan op en rond het Beursplein. Ze vindt naar eigen zeggen dat burgers mee moeten beslissen over dergelijke maatregel aangezien het plein een publieke ruimte is.

Op haar Facebookpagina meldt de organisatie ook dat ze van plan zijn om het Beursgebouw om te toveren tot een waar bierpaleis. “De beurs zal een bierpaleis worden waarbij de toegang gratis is voor iedereen en je zuipgerief krijgt aan een goedkoop tarief.”

De actie gaat van start om 23.00 uur.