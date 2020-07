‘Coronafietspad’ op Lambermontlaan is voorgesteld JMBB

06 juli 2020

17u20 0 Brussel De Brusselse overheid voegt de daad bij het woord en start binnenkort met de aanleg van nieuwe fietsstroken op de Lambermontlaan in Schaarbeek. Dat werd deze voormiddag aangekondigd door minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en Cécile Jodogne (DéFI), de burgemeester van Schaarbeek.

Minister Van den Brandt lanceerde in volle coronacrisis haar plannen om op verschillende plekken in het gewest veertig kilometer aan nieuwe fietspaden aan te leggen. Na onder meer de Reyerslaan en de Zuidlaan volgt nu de Lambermontlaan. Eén van de drie autostroken in de richting van Van Praet wordt er gedurende twee jaar omgevormd tot een fietsstrook over de lengte van de hele Lambermomtlaan. Tegelijkertijd verdwijnen de parkeerplaatsen bij een aantal kruispunten en moeten er elders aanpassingen gebeuren om enerzijds de zichtbaarheid en veiligheid van de fietsers te verhogen en anderzijds twee rijstroken te behouden en opstoppingen te voorkomen.

Tijdens de testfase wordt de impact gemeten en moeten de definitieve plannen vorm krijgen, met extra aandacht voor zowel de veiligheid van de fietsers als de vlotte circulatie van het verkeer.



