‘Buumplanters’ bouwt miniparkjes in Schaarbeek: “We zitten voorlopig vast in onze eigen wijken, dus we moeten er het beste van maken” JMBB

12 augustus 2020

18u00 1 Brussel Miniparkjes in de Brusselse straten zijn een van de mooiere zaken die de coronacrisis ons heeft opgeleverd. Voor Joeri Bellemans en Gil Da Cruz van ‘ Miniparkjes in de Brusselse straten zijn een van de mooiere zaken die de coronacrisis ons heeft opgeleverd. Voor Joeri Bellemans en Gil Da Cruz van ‘ Buumplanters ' is het zelfs een full-timebezigheid. “We gaan waarschijnlijk nog een tijdje in onze wijken vastzitten, dus we moeten er het beste van maken”, vertellen ze.

‘Buumplanters’ is een collectief dat Brussel groener wil maken. De bedoeling is om plaatsen te creëren waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, legt Joeri Bellemans uit, een van de initiatiefnemers. Op vier verschillende plaatsen in Schaarbeek werkt Buumplanters aan miniparkjes die niet groter zijn dan een parkeerplaats. “Er is plaats voor vijf vierkantemeter ‘bodembakken’, waar dan fruitboompjes, struiken, bloemen, en eetbare kruiden worden geplant. Tegelijkertijd is er plaats voor twee bankjes, waar mensen in hun bubbel kunnen samenkomen.”

Recycling

Het burgercollectief werkt al meerdere jaren aan projecten die de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad moeten versterken. Door de coronacrisis en de lockdowndagen zijn we meer en meer op onszelf moeten terugplooien”, legt Joeri uit. “Door corona is het potentieel in onze eigen wijken ons steeds meer gaan opvallen. Een van de parkjes bevindt zich zelfs voor mijn deur. We gaan waarschijnlijk nog een tijdje in onze wijken vastzitten, dus we moeten er het beste van maken.”

De Vanderlindenstraat, waar Joeri en Gil woensdag aan het werk waren, is wat bedrijviger dan de andere straten die ze al onder handen hebben genomen. Iets verderop ligt een bouwwerf, er zijn garages en een drankenhal. “Ook daarom waren de mensen in deze straat heel enthousiast toen we onze plannen aan hen voorstelden. We gebruiken materiaal van verschillende werven, dat wij een tweede leven geven.”

De miniparkjes zullen een tijdelijk bestaan kennen: eind september worden ze opnieuw afgebroken. Wie eens wil langsgaan, moet in de Camille Simoensstraat, de De Lochtstraat, of de Henri Bergerstraat zijn en hopen op een vrij plekje, want het concept slaat aan. “Het leeft wel. Gisteren stond er zelfs een man aan te schuiven aan een van de parkjes. Hij is er gewoon bij komen zitten.”