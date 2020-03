Brusselse regering gaat voor nul verkeersdoden in 2030 JCV

05 maart 2020

14u06 0 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag het licht definitief op groen gezet voor haar mobiliteitsplan Good Move. Na het openbaar onderzoek kwamen er nog een paar lichte aanpassingen aan het plan. Zo wil de Brusselse regering ernaar streven om tegen 2030 aan nul verkeersdoden te komen.

De kernpunten van het plan waren al bekend. Zo zal er vanaf volgend jaar een algemene zone 30 komen in Brussel. De komende tien jaar moet het autogebruik met bijna een kwart naar beneden en moet het doorgaand verkeer met 34 procent dalen. Tegelijk moet het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen. Daarnaast komen er meer dan 50 autoluwe wijken en moet er meer openbare ruimte naar de bewoners gaan.

Het plan werd eerder al goedgekeurd door de regering, maar tot oktober van vorig jaar liep er een openbaar onderzoek waarop maar liefst 8.000 opmerkingen kwamen. Na die feedback werd het plan nog licht aangepast en dan donderdag definitief goedgekeurd.

Veiligheid

Een van de bezorgdheden die bleek uit het onderzoek, was om de doelen rond verkeersveiligheid nog te versterken. In de tweede versie van het plan staat ‘vision zero’, waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersdoden en -gewonden in 2030 ook als expliciete doelstelling. Daarnaast komt er ook en stevigere aanpak van de zwarte punten in Brussel.

De regering bevestigde ook het doel om een aantal grote toegangswegen, zoals de E40, om te vormen tot stadsboulevards. “Het doorgaand verkeer wordt naar een aantal centrale structurerende verkeersassen geleid, en er worden maatregelen genomen om een vlottere doorstroming te creëren”, klinkt het.