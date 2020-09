“Brussel wil even proper als Tokio worden”: handelaars en stadsdiensten slaan handen in elkaar voor World Cleanup Day JMBB

18 september 2020

13u46 1 Brussel Zwerfvuil gezamenlijk aanpakken, dat is het idee van de burgeractie World Cleanup Day. Dit weekend doen verschillende burgers en groepen hun duit in het zakje, maar omdat de zaterdagverkoop voor winkels zeker in deze onzekere tijden extra belangrijk is, kuiste een veertigtal Brusselse handelaars vandaag de Brusselse straten.

Quentin Huet, manager van de Brusselse handelsvereniging Shopera, kreeg van de stad het verzoek om de World Cleanup Day samen met handelaars tot een goed einde te brengen. “We zijn met veertig handelaars zoveel mogelijk zwerfvuil gaan oprapen in de centrumbuurten: van de Brouckère en het Muntplein tot Rogier en de Beurs. De mensen waren superenthousiast, het was interessant om verschillende handelaars te ontmoeten en natuurlijk doen we het voor de schoonheid van onze stad. Da’s uiteindelijk het belangrijkste.”

(Lees verder onder de foto)

Eigen salon

Schepen van Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo) vindt het essentieel dat niet alleen burgers deelnemen aan de challenge, maar evengoed ook Brusselse handelaars. “Netheid is iets wat niet alleen de gemeentelijke diensten of de bevoegde schepen aanbelangt, maar het is de verantwoordelijkheid van iedereen, elke dag opnieuw. Het is een problematiek die in veel steden blijft aanslepen, niet alleen bij ons. Brussel wil even proper als Tokio of Hong Kong worden", zegt de schepen ambitieus. “Maar om in die richting te evolueren, moet iedereen zich er eerst bewust van worden dat de openbare ruimte een gedeeld goed is dat van ons allemaal is en dus iedereen aangaat.”

De publieke ruimte moet behandeld worden als ons eigen salon, vervoglt Jellab. “Dat betekent dagelijks hard werken, niet alleen voor onze netheidsploegen maar ook voor alle burgers, en dat stimuleren we met acties als deze.” Al het zwerfvuil dat elke dag in de straten gedropt wordt, moet uiteindelijk ergens naartoe en dat kost de stad veel geld, zegt Jellab. “Als stad steeds moeten betalen voor zwerfvuil in tijden waarin we in jongeren en ouderen, werk en huisvesting, ... moeten investeren, is enorm jammer.” En zeker iets kleins als een sigarettenpeuk mag niet op straat belanden, benadrukt de schepen nog. Wie dat toch doet, kan een boete van tweehonderd euro krijgen. “Dat bedrag mag nog hoger”, vindt Jellab.