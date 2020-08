‘Brussel op vakantie’ blikt terug op geslaagde zomer JMBB

31 augustus 2020

10u12 0 Brussel Deze zomer hebben 45 vzw’s en buurtcomités de openbare ruimte in Brussel tijdelijk heringericht. De doelstelling was dubbel: Brusselaars van de vakantie te laten genieten in eigen stad en buurt, en tegelijk de Brusselaar zelf te laten experimenteren met teruggewonnen publieke ruimte.

Brussel Mobiliteit zorgde voor financiële ondersteuning van deze initiatieven. Drukke verkeersassen werden omgevormd tot speelstraat, kruispunten en rotondes werden geherwaardeerd tot ontmoetingsruimte, speelpleinen met zandbakken en zwembadjes werden aangelegd en er was veel aandacht voor fietseducactie.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is blij met het resultaat. “Al deze initiatieven tonen aan dat de Brusselaars mee willen nadenken over hun buurt en ook bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Ook Brusselaars willen wonen in een buurt waar kinderen spelen en buren elkaar ontmoeten en soms volstaat een kleine ingreep om deze droom waar te maken.”