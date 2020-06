‘Black Lives Matter’-protest loopt uit de hand in Brussel: winkels geplunderd, agent krijgt kassei in de rug Robby Dierickx MDG

07 juni 2020

16u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 1430 Brussel In Brussel speelt zich nog steeds een kat-en muisspel af tussen relschoppers en politie. De onlusten na de ‘Black Lives Matter’-betoging begonnen in de Matongéwijk en de Naamsepoort. De massaal opgetrommelde politie heeft de kwade manifestanten intussen in verschillende richtingen kunnen terugdrijven. Winkels werden geplunderd, een agent op de motor raakte gewond door een kassei in de rug. 150 mensen werden voorlopig aangehouden.



De manifestatie zelf verliep rustig, maar na afloop werd de sfeer in de straten rondom het Poelaertplein grimmiger. Een honderdtal manifestanten begon met flessen en kasseien te gooien. Her en der werden vernielingen aangericht, barricades opgeworpen en kleine brandjes gesticht. Momenteel bevindt zich een groepje ter hoogte van het Munthof, dat wordt teruggedreven richting het Zuidstation.

Aan de Naamsepoort liep het een eerste keer uit de hand. De politie werd bekogeld met allerhande voorwerpen en voerde een charge uit. Het waterkanon werd uit voorzorg klaargezet.

Brand en plunderingen

In de Matongewijk ging het kat- en muisspel verder. Relschoppers stichtten brand in de Nieuwstraat. Verschillende winkels werden geplunderd, bevestigt een woordvoerster van de politie Brussel-hoofdstad-Elsene. “Dat was het geval op de Elsensesteenweg. Ook op de Waterloolaan werd minstens één winkel geplunderd. We zijn momenteel bezig met aanhoudingen.”

“Er ligt hier allerlei troep op straat. Het is heel erg spijtig dat de betoging die om 15 uur begon zo ontaard is”, vertelt Aagje Vanthomme aan VTM NIEUWS.

Er zijn al twee winkels geplunderd. En er is nu ook een helikopter ingezet. #Brussels #BlacksLivesMatter pic.twitter.com/5OmVB1aj0t Yassin Akouh(@ Yassin_Akouh) link

Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) en sp.a-voorzitter Conner Rousseau reageren op rellen via Twitter

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau reageerde via Twitter op de rellen. “Black lives matter. Strijd tegen racisme is zo belangrijk. Te belangrijk om om zeep te laten helpen door paar stukskes crapuul. Mooi dat velen positief en nodig signaal willen geven. Onaanvaardbaar dat sommigen plunderen en vernielen”, klonk het.

Black lives matter. De strijd tegen racisme is zo belangrijk.



Te belangrijk om om zeep te laten helpen door paar stukskes crapuul.



Mooi dat velen positief en nodig signaal willen geven.

Onaanvaardbaar dat sommigen plunderen en vernielen. #BLMBelgium Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

Ook minister Sven Gatz (Open Vld) reageert via Twitter: “Stad Brussel besliste na afweging om te gedogen. Onder voorwaarden: handhygiëne - afstand houden - mondmaskers. Werd gerespecteerd. Dat 100 mensen vervolgens menen de rust van een betoging van 10.000 te moeten verstoren staat daar los van, helaas. Niet oké.”

Ik ‘juich’ niks toe.

Stad Brussel besliste na afweging om te gedogen.

Onder voorwaarden: handhygiëne - afstand houden - mondmaskers.

Werd gerespecteerd.

Dat 100 mensen vervolgens menen de rust van een betoging van 10.000 te moeten verstoren. Staat daar los van, helaas. Niet ok. Sven Gatz(@ svengatz) link

Premier Sophie Wilmès vindt het protest zelf nobel. “Mensen moeten zich kunnen uiten, maar ik heb intussen ook de foto’s gezien. Ik betreur dat er geen alternatief gevonden is dat rekening hield met de gezondheidsconsiges. De inspanningen van mensen die wekenlang in de vuurlinie stonden in de strijd tegen het virus worden zo niet gerespecteerd”, zegt ze op Twitter. De premier zal met de betrokken burgemeesters en deelstaten praten om lessen te trekken uit dit weekend, ook op vlak van gezondheid.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) veroordeelde het geweld. “Het vreedzame eerbetoon aan George Floyd wordt verstoord door groepen delinquenten, met als enige doel de sfeer te verzieken en dingen stuk te maken”, klinkt het. “Onze politie is talrijk aanwezig en gaat over tot arrestaties om de rust zo snel mogelijk te laten terugkeren.”

“De moord op George Floyd in de VS heeft duidelijk veel mensen wakker geschud”, zegt Ange Kaze. Zij is woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL), de beweging die tot de betoging heeft opgeroepen. “Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematisch tegen zwarte mensen gebruikt wordt beu.”

De grote mensenmassa bewijst volgens haar dat “de maat vol is en er verandering moet komen”. Er is volgens Kaze in ons land sprake van “geïnstitutionaliseerd racisme”.

Het Belgian Network for Black Lives heeft ook kritiek op de aanwezigheid van standbeelden van Leopold II overal in ons land. “Heel wat mensen vinden het in 2020 niet meer kunnen dat er nog steeds een standbeeld staat van iemand die heel veel moorden heeft gepleegd in Congo.”

Aan de betoging namen mensen van alle leeftijden, genders en huidskleuren deel. Velen van hen droegen plakkaten met het opschrift ‘Black Lives Matter’, maar heel wat opschriften verwezen ook naar mensen die in België het slachtoffer geworden zijn van politiegeweld of overleden zijn bij tussenkomsten van de politie. De naam van Semira Adamu kwam herhaaldelijk terug, maar ook die van de kleuter Mawda en de Brusselse jongeren Mehdi en Adil. Ook in de toespraken die gehouden werden, werd meer dan eens verwezen naar de incidenten in België.

“We eisen gerechtigheid voor elk slachtoffer van politiegeweld in België”, klinkt het bij de betogers. “Bij elk incident van politiegeweld moet meteen een onderzoeksrechter aangesteld worden, zodat het slachtoffer en zijn familie kunnen rekenen op een onafhankelijk onderzoek. Het kan ook niet dat de politiezone die bij het incident betrokken is zelf het onderzoek voert.”

