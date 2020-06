‘Black Lives Matter’-protest loopt uit de hand in Brussel: betogers gooien met stenen en plunderen winkels Robby Dierickx MDG

07 juni 2020

16u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1006 Brussel Maar liefst 10.000 mensen zijn zondagmiddag naar het Brusselse Poelaertplein afgezakt voor de Black Lives Matter-manifestatie. De manifestatie zelf verliep rustig, maar intussen wordt de sfeer in de straten rondom grimmiger. Zo'n 100-tal manifestanten heeft zich tegen de ordediensten gekeerd en gooit met flessen en kasseien. Er worden ook winkels geplunderd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De manifestatie begon om 15 uur pal voor het Justitiepaleis. Aan de geïmproviseerde ingangen deelden stewards mondmaskers uit. Op voorhand werd opgeroepen om de social distancing te bewaren, maar door de enorme drukte was dat onmogelijk. Volgens de politie daagden maar liefst 10.000 manifestanten op. De actie zelf verliep rustig.

Vreedzame betoging eindigt in rellen

Om 16.30 uur liep de manifestatie af. Het Poelaertplein liep leeg, maar actievoerders bleven in de straten rondom hangen. Mensen begonnen met flessen en kasseien te gooien naar de ordediensten. De politie heeft uit voorzorg het waterkanon klaargezet. Ondertussen lijkt de rust wel teruggekeerd aan het Poelaertplein, al staan zowat 100 manifestanten wel nog oog in oog met de politie en het waterkanon.

Dat waterkanon stond eerst opgesteld aan de Naamsepoort en het kostte de politie heel wat moeite om het door de menigte te manoeuvreren die zich op de Naamsepoort verzameld heeft. Aan die Naamsepoort zelf is het ook tot confrontaties gekomen tussen de politie en de aanwezige menigte. De politie werd bekogeld met allerhande voorwerpen en voerde een eerste charge uit.

Brand en plunderingen

In de Matongewijk loopt het intussen ook uit de hand. Relschoppers hebben brand gesticht in de winkelwandelstraat, de Nieuwstraat. Verschillende winkels worden geplunderd, bevestigt een woordvoerster van de politie Brussel-hoofdstad-Elsene. “Dat was het geval op de Elsensesteenweg, waar meerdere winkels zijn geplunderd. Er is ook sprake van plunderingen op de Waterloolaan, van minstens één winkel”.

Om welke winkels het gaat is nog niet duidelijk. “We zijn momenteel bezig met aanhoudingen”, aldus de politiewoordvoerster nog.

Er zijn al twee winkels geplunderd. En er is nu ook een helikopter ingezet. #Brussels #BlacksLivesMatter pic.twitter.com/5OmVB1aj0t Yassin Akouh(@ Yassin_Akouh) link

Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) reageert op rellen via Twitter

“Stad Brussel besliste na afweging om te gedogen. Onder voorwaarden: handhygiëne - afstand houden - mondmaskers. Werd gerespecteerd. Dat 100 mensen vervolgens menen de rust van een betoging van 10.000 te moeten verstoren. Staat daar los van, helaas. Niet ok”.

Ik ‘juich’ niks toe.

Stad Brussel besliste na afweging om te gedogen.

Onder voorwaarden: handhygiëne - afstand houden - mondmaskers.

Werd gerespecteerd.

Dat 100 mensen vervolgens menen de rust van een betoging van 10.000 te moeten verstoren. Staat daar los van, helaas. Niet ok. Sven Gatz(@ svengatz) link

Lees ook:

‘Black Lives Matter’-protest loopt uit de hand in Brussel: politie zet waterkanon klaar nadat enkele betogers met stenen gooien, honderdtal betogers opgepakt in Antwerpen

IN BEELD. Wereldwijd protest tegen racisme en politiegeweld: tienduizenden mensen op straat na dood George Floyd

Deze 18 Vlamingen krijgen ook nog altijd met racisme te maken: “Mijn zoontje vroeg: ‘Papa, wat is een bruine aap?’” (+)