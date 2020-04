“Bijna alle verdachten Fioul Gang vrijgelaten” Wouter Hertogs

06 april 2020

16u38 0 Brussel De meeste jongeren uit Sint-Gillis en Vorst die ervan verdacht worden in november een zestienjarig meisje opgesloten te hebben in een kelder en haar verplicht zouden hebben tot seks met verschillende mannen, zijn opnieuw vrijgelaten. Enkel de 23-jarige Youness Z., de leider van de Fioul Gang, zit nog in de cel.

Dat schrijft de krant La Capitale maandag op basis van juridische bronnen. De Brusselse bende betaalde in november 2.000 euro en wat drugs voor een minderjarig Frans meisje, om haar daarna seksueel te laten misbruiken in een kelder in Ukkel en in Brusselse hotelkamers. De bende sloot de zestienjarige op en maakte een profiel van haar aan op een prostitutiesite.

De politie kwam het meisje op het spoor en slaagde erin haar te bevrijden. In de zaak zouden ook nog twee andere Franse minder­jarige slachtoffers zijn. Zeven verdachten, allen tussen 20 en 25 jaar uit de gemeenten Vorst en Sint-Gillis, werden in januari aangehouden. Ze worden verdacht van mensenhandel en prostitutie met minderjarigen.

De zeven verdachten zouden bij de politie gekend staan voor meer dan 200 feiten. Een onderzoeksrechter beval dan ook hun aanhouding, maar intussen zijn zes bendeleden alweer op vrije voeten. Dat zou gebeurd zijn in de eerste week na de maatregelen tegen het coronavirus, al wil het Brussels parket dat niet bevestigen.