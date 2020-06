“Bende mensensmokkelaars opereerde vanuit Maximiliaanpark” Wouter Hertogs

05 juni 2020

15u44 0 Brussel De verdediging van tien Soedanezen en Eritreeërs die vervolgd worden voor mensensmokkel, heeft de vrijspraak gevraagd voor alle verdachten. De tien riskeren tot 7 jaar cel omdat ze volgens het parket een criminele organisatie vormen die tientallen transmigranten uit het Maximiliaanpark op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk had gezet maar dat wordt met klem betwist. De rechtbank doet uitspraak eind deze maand.

Volgens het parket zouden de tien verdachten tussen de zomer van 2018 en het voorjaar van 2019 zowat dagelijks slachtoffers geronseld hebben in het Maximiliaanpark. Die werden vervolgens in Brussel Noord op de trein naar Aarlen of Luxemburg gezet, vanwaar ze dan begeleid werden naar de snelwegparkings in onder meer Dudelange en Sterpenich. Daar verstopten de smokkelaars hun slachtoffers op vrachtwagens. Wie weinig kon betalen, werd op een vrachtwagen gezet waarvan de kans klein was dat die naar het Verenigd Koninkrijk reed. Wie meer betaalde, werd op een betere vrachtwagen gezet,

Volgens de verdediging is de strafvordering onontvankelijk omdat in de dagvaarding niet duidelijk werd gemaakt voor welke feiten de verschillende verdachten precies vervolgd worden. “Pas op de zitting zelf heeft het openbaar ministerie dat verduidelijkt, meer dan een jaar nadat onze cliënten gearresteerd werden”, pleitten de verschillende advocaten. “De transporten die nu door het parket worden opgesomd, stroken ook niet met de transporten waarvoor er in het dossier materiële aanwijzingen zitten. Op die manier kunnen onze cliënten zich niet verdedigen.” Het openbaar ministerie maakt ook op geen enkele wijze hard dat er sprake is van mensensmokkel of van een criminele organisatie, klonk het verder. “Nergens bewijst het parket dat deze mensen zich verrijkt hebben of enig materieel voordeel hebben gehaald uit deze feiten. Er is zogezegd sprake van geldtransfers maar daar worden geen documenten van voorgelegd. Bovendien worden ze voor het ene transport beschouwd als slachtoffer, en voor een ander transport dan weer als smokkelaar, zonder enige logica.” “Het is nooit de bedoeling geweest om migranten die solidair zijn, die elkaar helpen zonder winstoogmerk, te vervolgen als mensensmokkelaars”, besloot de verdediging. “Toch is dat exact wat hier gebeurt.” Uitspraak op 26 juni.