‘Belgische Madoff’ in november voor rechter Wouter Hertogs

04 september 2020

17u34 0 Brussel Het proces tegen Stéphane Bleus en zijn handlanger Xavier Barnich, dat normaal had moeten plaatsvinden van 9 tot en met 11 september voor de correctionele rechtbank van Brussel, is uitgesteld naar 18 en 19 november. Bleus, ook wel de “Belgische Madoff” genoemd, staat terecht voor oplichting voor een bedrag van zeker 10 miljoen euro.

De Brusselse raadkamer verwees Bleus en Barnich in november 2018 door naar de correctionele rechtbank. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde die beslissing in oktober 2019. Samen met zijn handlanger Barnich zou Bleus tussen 2004 tot 2014 heel wat leden van de katholieke bourgeoisie en adel opgelicht hebben via een zogenaamd piramidesysteem. De Newyorkse zakenman Bernard Madoff is de man achter de grootste financiële oplichting die de wereld ooit gekend heeft. Net als Madoff maakte Bleus gebruik van de methode van ponzifraude.