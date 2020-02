‘Bandenprikker’ teistert Neder-Over-Heembeek: “Een van mijn buren is er zelfs door verhuisd” SHVM

26 februari 2020

14u31 0 Brussel Sinds december van vorig jaar heeft de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zo’n vijftien klachten binnengekregen van inwoners die het slachtoffer zijn geworden van een ‘bandenprikker’. Een onder hen is Eric uit Neder-Over-Heembeek. Hij werd in amper twee weken tijd al drie keer het slachtoffer van de bandenprikker.

Verschillende buurtbewoners van Neder-Over-Heembeek klagen sinds enkele weken over lekke banden. “In twee weken tijd werd er iedere keer een band van mijn bestelwagen lek gestoken”, zucht Eric. “Zo’n band kost me iedere keer 120 euro.”

Verhuizen

“Verschillende buren in hetzelfde appartementsgebouw werden slachtoffer van deze paktijken”, gaat Eric verder. “Ook een jeugdvriend van me, die hier twee straten verderop woont, werd met deze feiten geconfronteerd. Een van mijn buren nam zelfs de drastische beslissing om te verhuizen! Zijn banden werden maar liefst drie keer in een week tijd lek gestoken. Ook de wagen van zijn vrouw werd diezelfde week gevandaliseerd.” Eric diende al drie keer klacht in bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Ik ben ten einde raad. Daarom heb ik ook een camera geplaatst, wat eigenlijk niet mag, maar wat moet ik anders? Ik sta nauw in contact met de politie. Hopelijk kunnen we de dader of daders snel vatten.”

Ook Sajid, die al drie jaar in Neder-Over-Heembeek woont, is de praktijken van de bandenprikker grondig beu. “Eind november werd mijn band lek gestoken. In de garage ontdekten we dat de band opengesneden werd met een mes. Ook het achterraam van mijn wagen werd tot twee keer toe vernield, wat me in totaal zo’n 240 euro kostte. Ik hoop dat ze de man snel kunnen vinden en ik hoop dat ik hem zelf niet tegenkom”, getuigt Sajid ontzet.

Ook dierenarts Leeper ontdekte dat een van z’n banden werd lek gestoken toen hij uit zijn praktijk kwam.

Zwembad

Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zou de bandenprikker steeds in dezelfde omgeving te werk gaan. “Voornamelijk in de buurt van het zwembad”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “We werken erop, maar het is geen evidente zaak. Onze patrouilles zijn erop georiënteerd, maar voorlopig hebben we nog geen dader kunnen vatten.” Ook in Haren zou een buurtbewoner te maken hebben gekregen met een bandenprikker.