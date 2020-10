“Als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel - wel, nu regent het in Brussel”: hoofd intensieve zorg en verpleegkundigen UZ Brussel luiden alarmbel

Brussel

In de voorbije week, die van 28 september tot en met 4 oktober, was Brussel goed voor 31,2 % van alle nieuwe ziekenhuisopnames in ons land. Het Hoofdstedelijk Gewest stemt echter maar overeen met zo'n tien procent van de Belgische bevolking. In het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette proberen artsen en verpleegkundigen flashbackbeelden naar maart en april zo lang mogelijk uit te stellen, maar de realiteit die zich voor hun ogen ontrolt is te prangend voor dagdromen. “Je mag er niet gerust in zijn. Het ziektebeeld is hetzelfde als toen.” We spraken met prof. dr. Sabeth De Waele, waarnemend hoofd intensieve zorgen, en twee verpleegkundigen die op dezelfde dienst werken.