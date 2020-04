“Agressieve arrestatie” van 21-jarige man veroorzaakt ophef op sociale media SHVM

22 april 2020

17u55 2 Brussel Afgelopen zondag heeft de Brusselse politie een 21-jarige man opgepakt in de Marollen die voor zijn deur met een aantal vrienden een sigaret rookte. Volgens de zus van de man stelden de agenten zich agressief op tijdens de interventie, zonder reden. Maar volgens het parket van Brussel werd de man al sinds 17 april gezocht omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden had.

Een filmpje dat de ronde doet op sociale media, veroorzaakt opnieuw heel wat ophef. Op de video is te zien hoe vier agenten een jongeman op de grond drukken en al z’n spullen rondom hem liggen. Dat gebeurde nadat de man volgens zijn zus een sigaret stond te roken aan zijn voordeur, samen met enkele vrienden. Omdat de interventie heel wat kijklustigen lokte en de situatie uit de hand dreigde te lopen, werden nog 29 extra agenten opgeroepen, die de straat op hun beurt afsloten.

De video werd ondertussen meer dan 50.000 keer bekeken en kon al op heel wat reacties rekenen van personen die zich de vraag stellen of het politieoptreden wel daadwerkelijk ongegrond was en die in twijfel trekken of de politie zo hard zou optreden als het enkel ging om het niet respecteren van de social distancing.

Gevangenis

Uit een antwoord van het parket van Brussel blijkt dat die twijfel niet onterecht is. Volgens het parket zou de man al een aantal zaken op z’n kerfstok hebben. Zo werd de man in 2018 veroordeeld tot twee jaar cel voor slagen en verwondingen en verboden wapendracht, en werd hij een tijdje geleden voorwaardelijk vrijgelaten onder elektronisch toezicht, maar zou hij die voorwaarden hebben geschonden. De man zit nu opnieuw opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis.