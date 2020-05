Actiris gaat werkgevers en werkzoekenden automatisch in contact brengen JCV

06 mei 2020

16u15 0 Brussel De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris lanceert nieuwe tools die werkgevers en werkzoekenden automatisch met elkaar in contact moeten brengen. Dat gebeurt op basis van de competenties van die werkzoekenden aanbieden en de werkgevers zoeken.

Bovenop de nieuwe tools krijgt Actiris een volledig vernieuwde website. Daarin komt er het platform My Actiris. Wie daar zo veel mogelijk gegevens en voorkeuren ingeeft, krijgt beter passende vacatures voorgeschoteld.

Daarnaast is er voor de werkgevers ook My Select Actiris. Daarlangs kunnen ze hun vacatures verspreiden en worden ze ondersteund bij hun zoektocht. Automatische matching zet hen op het spoor van de interessantste kandidaten.

Wie geen computer in huis heeft, wil Actiris niet achterop laten raken. Zij krijgen een versterkte dienstverlening via telefoon om dat op te vangen.

Door de coronacrisis is Actiris voorlopig verplicht om volledig digitaal te werken, iets waar de dienst verder op wil inzetten. “Met deze nieuwe ingeslagen bocht richting digitalisering - zeker niet de laatste - maken we solliciteren en rekruteren makkelijker”, zegt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris. “Ons doel is om de Brusselse tewerkstelling te beschermen en bewaren. In deze crisistijden zal elke matching tellen.”