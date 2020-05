61-jarige vrouw uit Ukkel vermist JCV

26 mei 2020

14u15 0 Brussel De politie is op zoek naar de 61-jarige Aldona Peinczewska. Ze is niet meer gezien sinds ze haar woonplaats aan het Brugmannplein in Ukkel maandag verliet.

De vrouw is mager gebouwd en ongeveer 1,70 meter lang. Zij heeft halflang bruin haar en blauwe ogen. Zij heeft geen tanden meer. Aldona is ook moeilijk te been.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.