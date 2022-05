Bruggeling sterft in Cambodjaanse cel, Poortje Pik in Rijkevorsel loopt uit de hand en 25 vijftigplussers die nog wekelijks gaan skateboarden: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. In een Cambodjaanse cel, op ruim 9.000 kilometer afstand van zijn familie, is afgelopen nacht Bruggeling David Catry (39) overleden. De man zat er een celstraf uit in Prey Sar - ‘De hel’ in de Cambodjaanse volksmond. Op een bepaald moment leefde hij er met 106 gevangenen in een cel voor maximaal 30 personen. David had al heel zijn leven astma en een zware aanval werd hem vrijdagnacht fataal. “Ze hebben nog geprobeerd hem naar een ziekenhuis te brengen, maar de hulp kwam te laat”, getuigt zijn moeder Huguette.

2. Het ludieke event Poortje Pik is toch een beetje uit de hand gelopen. Losstaande zaken zoals een winkelkar of een tuinkabouter werden gretig naar het dorpsplein getild, maar ook verkeersborden, straatnaamborden met paal en zelfs riooldeksels werden ‘gepikt’. “Er zijn door de politie verschillende pv’s opgesteld, vooral voor mensen buiten Rijkevorsel”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). Wij gingen op reportage the day after en spraken met hoofdrolspelers.

Volledig scherm Poortje Pik in Rijkevorsel leverde in 2022 een flinke buit op. © Toon Verheijen

Volledig scherm Kitty Van Nieuwenhuysen. © Photo News

3. Het leek een geschiedenisloze nacht te worden, die 4 december van 2007. Tot er een telefoontje over enkele verdachte mannen, die aan een wagen morrelden, binnenkwam bij de telefooncentrale van de Beerselse politie. Of hoe een banale inbraak, waarbij alles tegenstak voor de gangsters, het leven zou kosten aan een jonge geliefde agente.

Volledig scherm Fred Vandervennet. © PGA

4. Het feest kon exact één week geleden niet op voor Remco Evenepoel. Hij won op verbluffende wijze Luik-Bastenaken-Luik. Ook voor Fred Vandervennet, Remco’s eerste trainer, voelde het als een overwinning. Het berichtje van Remco na zijn zegetocht deed de gewezen marathonloper dan ook veel deugd. “Wist je dat ik ooit 2 uur en 12 minuten liep? Met mijn twee nieuwe heupen zou dat niet meer lukken”, lacht de naar Diest uitgeweken West-Vlaming. Een uitgebreide babbel.

Volledig scherm Jurgen Vermeersch (46) en zijn echtgenote Ann Verhoeye met de boetes. © Alexander Haezebrouck

5. Zeven snelheidsovertredingen in enkele maanden tijd in Namen. Alleen is Jurgen Vermeersch (46) daar nog nooit geweest. “Probeer maar eens te bewijzen dat jij niet diegene bent die te snel reed”, vertelt Jurgen uit Gullegem. Drie boetes die hij aanvocht werden ondertussen wel al geseponeerd. “Nog vier te gaan.” Ook Eddy (72) uit Kaprijke maakte hetzelfde mee.

Volledig scherm Guy Penne (56), Paco Quiñonero Ruiz (58), Tom ‘Tomsoi’ Coessens (55), Johan Van Den Langenbergh (54), Philippe Clinckemaillie (53), Wim Forton (53) en Lenz Vermeulen (50) spreken nog wekelijks af over heel België om te samen te skaten. Afgelopen zondag was dat in het Skate Depot in Hoboken. © Photo News

6. Boys will be boys. Vraag maar aan de 25 vijftigplussers die nog wekelijks op een skateboard een half pipe trotseren. Als pioniers introduceerden ze de Amerikaanse sport in Vlaanderen en hebben ze samen meer dan zevenhonderd jaar skate-ervaring. And counting, want de ooit rebellerende punkers geven hun wekelijkse skate-onderonsjes nog lang niet op: “Het is ofwel dit, verslaafd geraken aan iets of bingo spelen. Dan is de keuze toch rap gemaakt.”

Volledig scherm Tjörven Ghysdael van restaurant de Kelle in Koksijde bij het portret van haar overleden man. © Benny Proot

7. “Ik begon als afwasser op mijn dertiende, Thierry leerde me alles. Later werden we verliefd.” Tjörven Ghysdael (51) uit Koksijde is de nieuwste ambassadeur van de Orde 33 Masterchefs. Haar man, wijlen chef-kok Thierry Cornelis (62), kreeg die onderscheiding ook, net voor hij in de zomer van 2020 onverwacht stierf. Tv-kok Jeroen Meus, die ooit les kreeg van Thierry in hotelschool Ter Duinen, eerde hem toen met een pakkend filmpje. “Die zaal die een staande ovatie gaf toen de Orde me in de bloemen zette, dat bezorgde me kippenvel”, zegt Tjörven. Een portret van een sterke madam.

Volledig scherm “Het is geen rechtstreekse aanval op die bewuste jongeren. We willen gewoon duidelijk maken dat dit een straat zonder haat is. Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn.” Vrijwel de volledige buurt leek de actie te steunen. © JVDS

8. In de Van Den Hautelei in Deurne dook zondagochtend plots een overvloed aan regenboogvlaggen op. De bewoners hingen de vlaggen aan hun ramen en deuren als reactie op een aantal potentieel homofobe incidenten. Een groepje jongeren zou een vlag die al eerder in de straat hing verschillende keren gevandaliseerd hebben en de bewoner van het pand specifiek viseren. “Ze probeerden de deur in de trappen, de vlag in brand te steken en gooiden zelfs eieren naar het huis.”

Volledig scherm Voor de 32 Oekraïense vluchtelingen vond het stadsbestuur na de brand elders onderdak. Onder andere de burgemeester en schepen Romina Vanhooren (foto) namen een gezin in huis. © Benny Proot

9. In het opvangcentrum in Oudenburg, waar sinds twee weken 32 Oekraïense vluchtelingen onderdak vinden, is zaterdagavond brand uitgebroken. De situatie was snel onder controle, maar de Oekraïense gezinnen moeten tijdelijk wéér verhuizen. Onder andere burgemeester Anthony Dumarey en schepen Romina Vanhooren bieden onderdak aan een gezin.

Volledig scherm © rv

10. Als er iemand is die het verdient om eens in de watten te worden gelegd, dan zijn het wel de mama’s. Omdat het zondag Moederdag is, gingen we op zoek naar de leukste en origineelste cadeaus. Van een optreden van de schlagerkoning tot fietsen tussen het water. Als je nog op zoek bent naar inspiratie, dan vind je hier zeker iets waarmee je jouw mama kan verrassen.

Volledig scherm © rv

11. De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de beloftes die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt werden? Wij zoeken het de komende weken voor elke Vlaamse gemeente uit. Lees alle evaluaties over de beloftes van gemeentebesturen in ons dossier.

