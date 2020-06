Zwerver vindt dat coronamaatregelen voor hem niet gelden én masturbeert in Brugge-centrum: 6 maanden cel Siebe De Voogt

02 juni 2020

12u33 0 Brugge Een dakloze man uit het Brusselse heeft 6 maanden cel gekregen voor inbreuken op de coronawetgeving en openbare zedenschennis in Brugge. A.D. (30) werd er betrapt, toen hij op straat stond te masturberen. “Hij vond dat de coronamaatregelen voor hem niet golden.”

Het was een verkoopster van een boekhandel langs de Dijver die A.D. op 17 april voor de etalage zag liggen. “De beklaagde maakte oogcontact met haar en begon te masturberen”, vertelde de procureur tijdens de zitting. “De man bleek dakloos en heeft een referentieadres van het OCMW in Brussel. Hij was op de hoogte van de coronamaatregelen, maar dwaalde toch rond door het hele land. Hij vond naar eigen zeggen dat de coronawetgeving niet voor hem gold.”

A.D. was op 13 en 14 april al eens betrapt in Blankenberge op een niet-essentiële verplaatsing en werd door het parket voor de rechter gebracht. Hij werd dinsdag bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel en 400 euro boete.