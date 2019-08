Zwemzone Coupure lokt deze zomer 6.000 bezoekers Bart Huysentruyt

28 augustus 2019

11u13 0 Brugge De tijdelijke zwemzone in de reien aan de Coupure heeft tijdens de zomer 6.000 bezoekers geregistreerd. Dat is een groot succes.

Voor het eerst kon er in de zomervakantie dagelijks gezwommen worden in de binnenstad. Het aantal zwemmers lijkt komende zondag af te klokken op 2.000, nog eens 4.000 mensen kwamen vertoeven op het ponton.

Sinds het begin van de zomervakantie kon iedereen dagelijks, van 11 tot 20 uur, en onder het toeziend oog van redders, een duik nemen in het verfrissende water van de Coupure. De stad organiseerde deze zwemzone in openlucht in navolging van eerdere experimenten tijdens de Triënnales van 2015 en 2018. Zondag sluit de zone de deuren.

“De waterkwaliteit werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wekelijks gecontroleerd en steeds als ‘zeer goed’ bestempeld”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Voor blauwalgen, die soms snel kunnen opkomen bij warm weer en gezondheidsrisico’s als hoofdpijn en braken kunnen veroorzaken, was er op geen enkel moment gevaar, zo bleek uit de testen. De maatregelen voor een goede waterkwaliteit die werden genomen door de stad misten hun effect niet.” Volgend jaar komt er zo goed als zeker opnieuw een zwemzone in openlucht.