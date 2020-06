Zwemmers verwijderen eigenhandig waterplanten uit Damse Vaart Bart Huysentruyt

15u40 12 Brugge In de Damsevaart in Brugge hebben leden van zwemvereniging Langerei Zwemmers deze middag de Damsevaart gedeeltelijk ontdaan van de wildgroei aan waterplanten.

De zwemmers mogen weer zwemmen in open water, maar door de wildgroei van waterplanten is dat niet altijd even aangenaam. De dienst Waterwegen liet hen weten dat er momenteel geen budget is om de waterplanten op te ruimen. Daarom besloten enkele leden om met een zelfgemaakte constructie zelf de overtollige waterplanten wat uit te dunnen. Met een stalen betonnet, waar een paar plastieken bidons aan bevestigd werden, slepen ze met behulp van een motorboot het net over de bodem. Zo trekken ze zoveel mogelijk planten mee. “Alles wat we kunnen verwijderen, is meegenomen”, klinkt het. Voorlopig mag alleen in clubverband in de Damse Vaart gezwommen worden, al is dat met deze temperaturen wel aanlokkelijk.