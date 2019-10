Zwemmende transmigranten krijgen 6 maanden cel Siebe De Voogt

09 oktober 2019

14u14 1 Brugge Twee Syrische transmigranten die afgelopen zomer al zwemmend de haven van Zeebrugge probeerden binnendringen, hebben 6 maanden cel en 800 euro boete gekregen. Negen andere havenindringers was hetzelfde lot beschoren.

Twee Syriërs, vijf Eritreeërs, een Irakees en een Algerijn hebben woensdagmorgen 6 maanden cel en 800 euro boete gekregen voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Ze kropen over de omheining van het havengebied of knipten een gat in de omheining in de hoop om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Twee andere Syriërs probeerden het op 27 juli op een andere manier. In het midden van de nacht probeerden ze via de havengeul ongezien de haven binnen te zwemmen om zich daar in een vrachtwagen richting het Verenigd Koninkrijk te verstoppen. Ze werden echter opgemerkt en kort nadien uit het water gevist.

Door het incident lag het scheepvaartverkeer zelfs even stil. De twee mannen werden eveneens 6 maanden naar de cel gestuurd. “Mijn cliënt beseft dat hij veel geluk heeft gehad”, pleitte advocate Silke Brutin. “Hij was zelf onder de indruk van wat er gebeurd is, maar zag geen andere uitweg meer.”