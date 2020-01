Zwembad op strand van Zeebrugge? “Nog niet voor deze zomer” Bart Huysentruyt

11u07 0 Brugge De stad Brugge onderzoekt, samen met een student van de KU Leuven, of er een getijdenbad kan komen in Zeebrugge.

Een student maakt er momenteel een haalbaarheidsstudie over. Die moet tegen het einde van het academiejaar, eind juni dus, klaar zijn. “We zijn heel benieuwd naar die resultaten", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die op de gemeenteraad antwoordde op een vraag van raadslid Sandra Wintein (sp.a). Die laatste ziet mogelijkheden in een nabijer zwembad op het strand. “Het zou de aantrekkelijkheid van het strand van Zeebrugge verhogen”, meent ze. Het bad zou op de vloedlijn komen. “We willen eerst weten of het technisch allemaal haalbaar is en wat het kostenplaatje is. Sowieso is het nog niet voor deze zomer", zegt de burgemeester.