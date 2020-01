Zwembad Jan Guilini zet in op wellness: “Dit hebben we nog niet in Brugge” Sauna’s en bubbelbaden moeten meer volk trekken naar publiek zwembad Bart Huysentruyt

03 januari 2020

16u41 0 Brugge Het Jan Guilinibad in Christus-Koning, op een steenworp van de Ezelpoort, krijgt er de komende jaren wellnessfaciliteiten bij. De stad gaat investeren in sauna’s en bubbelbaden. Het zwembad wordt ook energiezuiniger en het water meer helder. “We willen meer volk naar dit gezellige zwembad lokken”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Zwembad Jan Guilini is een monument in Brugge. Het gebouw alleen al spreekt tot de verbeelding: het is een toonbeeld van interbellum architectuur en heel veel Bruggelingen leerden er zwemmen. “We willen het bad weer de uitstraling van vroeger geven, want nu is het wat verouderd", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “De huidige pijnpunten zijn duidelijk: de elektriciteitsinstallatie voldoet niet meer, het energieverbruik is hoog, de waterzuivering laat te wensen over en er is een verouderde chemicaliënopslag.” Studiebureau Ingenium lijstte al die problemen op en architect Rudi Mertens maakte een plan op om het zwembad weer haar glorie te geven.

Nieuwe filterinstallatie

“Dit jaar nog gaan we de grootste pijnpunten wegwerken", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Het is exploitant Farys dat de opdracht krijgt om die werken uit te voeren. Zwemmers zullen er weinig hinder van ondervinden en kunnen steeds veilig zwemmen. Het bad wordt energiezuiniger, met een besparing van elektriciteit van 2.500 euro per jaar en een waterbesparing van liefst 15.000 euro per jaar dankzij een nieuwe filterinstallatie. Daarnaast wordt het water meer helder, wat het zwemmerscomfort verhoogt.”

Sauna in de tuin

Op langere termijn - de stad spreekt van minstens drie jaar - komen er ook wellnessfaciliteiten. “Dit hebben we nog niet in Brugge: een publiek zwembad waar ook genieten mogelijk is”, zegt Franky Demon. “We kiezen voor de optie om een complex neer te poten in de tuin van het huidige zwembad. Daar kunnen saunacabines komen, met eventueel ook een buitenzwembad. We denken ook aan bubbelbaden.” Hoe dat er allemaal zal uitzien, is nog niet duidelijk. “De architect werkt momenteel nog aan het plan", zegt Demon.

Interbad

Ook over de kostprijs is nog niets bekend. Maar dat de stad bereid is om te investeren in haar oude zwembad, is wél goed nieuws voor de vele tienduizenden zwemmers die er gebruik van maken. “We willen nog meer volk naar dit gezellige bad lokken”, zegt Demon. “Dit zwembad heeft zoveel uitstraling en karakter. Het is een perfecte aanvulling op bijvoorbeeld het Lago Olympia of het Interbad. Alles ademt hier sfeer. Wellness past perfect in dit kader.”