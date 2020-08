Zwart Brugs Beertje ruimt plaats voor zwarte Madonna in de Hooistraat Bart Huysentruyt

30 augustus 2020

08u59 0 Brugge De vzw Brugge-Mariastad heeft - alweer - een Mariabeeldje in Brugge in ere hersteld. In een nis in de Hooistraat ruilde een zwart Brugs Beertje zijn plaats in voor een mooie zwarte Madonna.

Dat beeldje is te bewonderen in de gevel van restaurant De Nisse. Kanunnik Adelbert Denaux, voorzitter van de vereniging, zegende het beeldje zopas in. Brugge-Mariastad vzw herstelt al jaren Mariabeeldjes in Brugge. Als je Brugge-Mariastad vzw wil steunen dan kan dit door een kleine bijdrage te geven of te storten op volgende rekening BE40 7330 4786 3163.