Zware uitslaande brand in woning in Sint-Andries, één slachtoffer met brandwonden naar UZ Gent Bart Boterman

05 augustus 2020

07u42 96 Brugge In Sint-Andries bij Brugge is woensdagochtend een woning uitgebrand in de Paallandenstraat. Twee personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Eén iemand liep tweedegraads brandwonden op.

“Wij werden rond 5.10 uur opgeroepen. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak”, zegt brandweerkapitein Hans Vanhove van brandweerpost Brugge. De bewoners, namelijk een 60-jarige vrouw, haar partner (72), zoon (33) en kleinzoon (4), lagen te slapen. Ze konden tijdig ontsnappen uit het brandende huis. De zoon liep tweedegraads brandwonden op en is naar het UZ in Gent overgebracht. Het vuur ontstond in zijn kamer. Hij kon zijn zoontje in veiligheid brengen. De 72-jarige man werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht met rookintoxicatie. Het jongetje van 4 bleef ongedeerd, net zoals de 60-jarige bewoonster. Ook de twee honden overleefden de brand.

“Het blussen had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk hadden we de brand, gezien de omstandigheden, snel onder controle. Het huis, een deel van een koppelwoning, is helemaal verloren. De aanpalende woning is gevrijwaard. Daar is wel rook- en waterschade en we hebben enkele rijen dakpannen moeten afnemen ter inspectie”, aldus Vanhove.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.