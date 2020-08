Zware uitslaande brand in woning in Sint-Andries, drie bewoners naar ziekenhuis Bart Boterman

05 augustus 2020

07u42 38 Brugge In Sint-Andries bij Brugge is woensdagmorgen vroeg een woning uitgebrand, in de Paallandenstraat. Drie personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. Het vuur was ontstaan op de eerste verdieping en sloeg over naar de zolder. De straat zat onder een dikke laag rook en buurtbewoners werden wakker door een indringende brandgeur. De bewoners konden tijdig ontsnappen uit het brandende huis. Drie onder hen werden naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie.

De brandweer kon het huis logischerwijs niet meer redden gezien de brand al te ver gevorderd was. De aanpalende woning is wel gevrijwaard gebleven. Daar is echter enige rook- en waterschade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Allicht stelt het parket een deskundige aan om de oorzaak te achterhalen.