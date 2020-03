Zware brand vernielt twee appartementen, bewoners en hond kunnen tijdig uit vlammenzee ontsnappen: “Rookmelders hebben erger voorkomen” Mathias Mariën

17 maart 2020

06u40 110 Brugge In de Vredestraat in Sint-Kruis bij Brugge is maandagnacht rond 1.30 uur brand uitgebroken. De ravage is groot. Twee appartementen zijn vernield en nog één aanpalende woning raakte beschadigd. “Zonder rookmelders was het allemaal nog erger afgelopen”, zegt één van de getroffen bewoners.

Het was een buurman die in het midden van de nacht een knal hoorde. De man dacht aanvankelijk dat er een ongeval was gebeurd en merkte eenmaal buiten de zware brand op. Hij alarmeerde meteen de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het raam van het gebouw waar twee appartementen in gevestigd zijn.

Bewoners en hond naar buiten

De bewoners van de flats, drie in totaal, konden gelukkig wel tijdig ontkomen. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. Ook een hond kon tijdig uit het vuur ontsnappen. De vlammenzee richtte ondertussen een ravage aan in de flat van de getroffen bewoners.

De eerste verdieping van het gebouw brandde volledig uit en ook het gelijkvloers liep erg zware schade op. De twee appartementen zijn zo volledig vernield. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur helemaal oversloeg naar omliggende gebouwen en bleef lange tijd nablussen. Het pand ernaast, waar een schoenmaker is gevestigd, liep wel schade op. Bij daglicht werd pas helemaal duidelijk dat de averij aan het pand enorm is. Binnen is alles zwartgeblakerd en voor de deur lag er heel wat verbrand puin. Wellicht zijn alle bezittingen van de slachtoffers verloren.

Rookmelders

Alle getroffen bewoners mochten ondertussen het ziekenhuis verlaten en hebben opvang gevonden. “We moeten de rookmelders enorm dankbaar zijn”, zegt één van de bewoners van het zwaarst getroffen appartement. “Daardoor zijn we wel wakker geworden en konden we tijdig naar buiten gaan. Anders was het wellicht allemaal nog erger geweest.” Bij de buren van de schoenmakerij konden ze dinsdag de deuren nog niet openen. Daar beseffen ze dat ze dankzij het optreden van de brandweer aan erger zijn ontsnapt. “In de winkel hebben we quasi geen schade”, zegt de zaakvoerster. “Na één dagje sluiten hopen we opnieuw te kunnen openen." De precieze oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk, maar zou wel accidenteel zijn. Ook de slachtoffers hebben geen idee wat aan de basis kan liggen van de vlammenzee. Wel staat vast dat het vuur in de living ontstond. “Het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd is gebleven”, besluiten de slachtoffers.