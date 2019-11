Zware brand vernielt appartement boven chocoladewinkel: “Pralines en marsepein zijn wellicht allemaal verloren” Mathias Mariën

14 november 2019

23u41 11 Brugge Langs de Rijselstraat in Brugge is donderdagavond een zware brand uitgebroken in een appartement boven een chocoladewinkel. De woning is volledig uitgebrand en onbewoonbaar. Ook de winkel liep schade op. Alle producten zijn wellicht verloren. Een branddeskundige moet de oorzaak van het vuur achterhalen.

De hulpdiensten kregen omstreeks 21.30 uur melding van hevige rookontwikkeling uit een woning. Eenmaal ter plaatse, stelde de brandweer vast dat de rook afkomstig was uit een appartement op de eerste verdieping. De brand was relatief snel onder controle, maar de woning is wel volledig onbewoonbaar. Volgens de eerste vaststellingen startte het vuur in de woonkamer én was het op het moment van de bluswerken al geruime tijd aan het smeulen.

Deskundige

De bewoner van het getroffen appartement kon ter plaatse niet meer aangetroffen worden en zal opgespoord worden. Mogelijk kan hij meer uitleg verschaffen over wat er zich in de flat afspeelde. De politie en brandweer besloten evenwel een deskundige aan te stellen om te precieze oorzaak te achterhalen. Alle opties worden daarbij opengehouden. Dankzij het optreden van de brandweerlui kon wel vermeden worden dat het vuur zich verspreidde naar de aanpalende gebouwen. Het appartement bevindt zich boven de bekende chocoladewinkel Alexamer, recht tegenover KTA Brugge. Uit een eerste controle blijkt dat wellicht alle producten verloren zijn, gaande van chocolade en marsepein tot ijscrème. Zeker in de traditioneel drukke periode rond Sinterklaas is dat een fikse tegenvaller. Er is ook rookschade in de zaak.