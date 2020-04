Zwaarst getroffen Brugse woonzorgcentrum vangt nog meer oudere Covid-19-patiënten op: “Zo houden we andere rusthuizen coronavrij” Bart Huysentruyt Mathias Mariën

23 april 2020

12u21 24 Brugge Het Brugse woonzorgcentrum Westervier, met al 31 overlijdens bijzonder hard getroffen door Covid-19, zal extra coronapatiënten opvangen. Het is een strategie om andere woonzorgcentra coronavrij te houden. Ondertussen blijft de directie inzetten op het testen van de bewoners. “Ondanks de vele overlijdens moeten we verder”, zegt directeur Dirk Snauwaert.

De Brugse woonzorgcentra en ziekenhuizen sloten een overeenkomst af. Ouderen die na een Covid-19-besmetting uit het ziekenhuis worden ontslagen en die nog niet negatief testen, worden tijdelijk opgenomen in Westervier. Het zwaar getroffen woonzorgcentrum, dat sinds de uitbraak al 31 bewoners verloor, stelt een deel van zijn vrije kamers hiervoor ter beschikking. Donderdag nam Westervier de eerste patiënt vanuit het AZ Sint-Lucas op.

Ziekenhuizen ontlasten

“Door de leegstand richtten we een specifieke cohorteafdeling in”, zegt directeur Dirk Snauwaert. “Op deze afdeling verblijven bewoners die Covid-19 hebben en werken medewerkers die eerder het virus opliepen. Oudere patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar die nog zorgen nodig hebben, kunnen bij ons tijdelijk terecht. Op die manier proberen we de ziekenhuizen te ontlasten én houden we andere woonzorgcentra coronavrij", aldus de directeur.

Na hun herstel kunnen ze ervoor kiezen om bij ons te blijven wonen, terug naar huis te keren of naar een ander woonzorgcentrum te verhuizen Dirk Snauwaert, directeur van woonzorgcentrum Westervier

“Na hun herstel kunnen ze ervoor kiezen om bij ons te blijven wonen, terug naar huis te keren of naar een ander woonzorgcentrum te verhuizen. We zijn blij met de goede samenwerking die er tussen de Brugse ziekenhuizen en woonzorgcentra is.” De andere rusthuizen zegden ook toe om, als dit nodig is, extra personeel naar Westervier te sturen.

Ondertussen blijft het zwaar getroffen Westervier vanuit alle hoeken steunbetuigingen krijgen. Toch zijn het voor het personeel en de directeur zware tijden. Iedereen hoopt dan ook dat het ergste achter de rug is binnen de muren van het woonzorgcentrum.

Blijven testen

Om de situatie nauwgezet op te volgen, blijft Westervier in de eerste plaats verder inzetten op het beschermen van de bewoners die géén Covid hebben. Zij wonen op een afzonderlijke afdeling en zowel bewoner als personeel wordt regelmatig getest. Zo voert het woonzorgcentrum op eigen initiatief opnieuw testen uit. “Uiteraard gaan in de eerste plaats onze gedachten naar onze bewoners en families”, zegt Dirk Snauwaert.

“Ondanks dit trieste gegeven met de vele overlijdens moeten we verder. We blijven dan ook inzetten op het testen van onze medewerkers en bewoners. Dit is voor ons de enige manier om gestructureerd en veilig te werken.”