Zwaarst getroffen Brugs woonzorgcentrum gaat nog meer oudere coronapatiënten opvangen Bart Huysentruyt Mathias Mariën

23 april 2020

12u21 0 Brugge Woonzorgcentrum Westervier, het zwaargetroffen rusthuis met al 29 overlijdens door Covid-19, gaat extra coronapatiënten opvangen. Het is een strategie om andere woonzorgcentra coronavrij te houden.

Westervier vangt vanaf vandaag donderdag extra oudere patiënten uit andere woonzorgcentra op. “Het gaat om ouderen die van de ziekte herstellen, maar geen dringende zorgen meer nodig hebben”, verduidelijkt directeur Dirk Lips. “De bedoeling is enerzijds om de ziekenhuizen te ontlasten, maar ook om andere woonzorgcentra coronavrij te houden door hun coronapatiënten bij ons te concentreren.” De patiënten komen op een aparte afdeling binnen het woonzorgcentrum terecht. Het virus hield lelijk huis in Westervier, waar ze hopen dat de grootste ellende nu achter de rug is.

