Zwaar verwaarloosde hond overleden nadat baasjes maandenlang niet omkijken naar huisdier: “Omer leefde alleen in een krot” Mathias Mariën

16 oktober 2019

12u34 20 Brugge De zwaar verwaarloosde hond die eind september in beslag werd genomen in Brugge, is overleden. Het dier was té vel verzwakt en moest door de dierenartsen ingeslapen worden. De eigenaars worden vervolgd en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Ieper.

De Brugse politie trof Omer eind september aan in een woning in Lissewege. “Het ging om een krot waar de hond al verschillende maanden alleen leefde”, zegt Bart Saelens van de Brugse politie. “Omer leefde er in verschrikkelijke omstandigheden. De baasjes verklaarden dat ze er bang van waren, maar uiteindelijk bleek het een enorm braaf beest Ze gaven het slechts sporadisch eten en het dier leefde tussen zijn eigen urine en uitwerpselen. De hond was extreem verzwakt en had zichzelf kapot gebeten door het schurft.” De politie nam het dier in beslag en bracht het over naar het Blauwe Kruis. De dierenartsen gaven Omer nog enkele mooie dagen, maar uiteindelijk bleek het dier té fel verzwakt om te overleven.