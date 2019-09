Zwaar verwaarloosde hond in beslag genomen in Brugge na melding van ongeruste buren Mathias Mariën

25 september 2019

10u55 64 Brugge De politie van Brugge heeft een zwaar verwaarloosde hond in beslag genomen. Buurtbewoners hadden kort voordien alarm geslagen en toen de politie ter plaatse ging, troffen ze het fel verzwakte dier aan. “Er is proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan het parket van Ieper dat bevoegd is voor dierenverwaarlozing", bevestigt woordvoerster Lien Depoorter.

Het Blauwe Kruis kwam de hond ophalen bij de politie en staat de komende tijd in voor de verzorging. “Omer kwam bij ons terecht na erge verwaarlozing. Hij wordt door iedereen dan ook extra in de watten gelegd. De lieverd geniet zo van al die aandacht en knuffels. Omer is momenteel nog niet vrij voor adoptie”, laat het Blauwe Kruis weten. Op foto’s is te zien dat de hond fel verzwakt is en wellicht al lange tijd niet meer verzorgd werd. De eigenaar mag zich verwachten aan een fikse boete als de zaak effectief voor de rechtbank komt.