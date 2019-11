Zwaaien naar de Sint en schaatsen op het Minnewater: hier zijn onze 5 weekendtips Redactie

22 november 2019

Sinterklaas en pieten houden feestelijke stoet, Oostende

Sinterklaas en zijn pieten zetten zaterdag om 14 uur voet aan wal in Oostende, aan de Montgomerykaai bij de Royal North Sea Yacht Club. Daarna start de feestelijke stoet door de stad. De pieten doen hun gekste kunsten en trakteren op snoep en mandarijnen terwijl iedereen samen sinterklaasliederen zingt. Bij de aankomst van de stoet aan het stadhuis zal de goedheilig man iedereen toespreken vanop het balkon. Hopelijk is iedereen braaf geweest.

Lichtkunst tijdens Wintergloed, Brugge

Vanaf vrijdagavond gaat Wintergloed van start in Brugge. Aan het romantische Minnewater tref je een winterbar met kunstschaatspiste aan. Nieuw dit jaar zijn twee lichtkunstinstallaties doorheen de stad. Het ene parcours loopt van het Stationsplein tot het Minnewater, het andere van het Stationsplein via het Albertpark tot ’t Zand. Zin om te shoppen? Op de Markt en het Simon Stevinplein vindt traditioneel ook de kerst- en wintermarkt plaats. Meer info op www.brugge.be/wintergloed

De Warmste Stad van Vlaanderen, Oudenburg

Oudenburg wil dit weekend de Warmste Stad van Vlaanderen worden en met de 10.000 inwoners 10.000 euro inzamelen voor goede doelen. Vrijdag is er de al uitverkochte Quiz For Life in de sporthal. Zaterdag vindt in de sporthal het Warmste Dorp plaats, van 14 tot 23 uur, met drank-en eetstandjes en een kinderdorp. Net zoals bij Studio Brussel kunnen plaatjes gekocht worden. Dj-duo’s uit de gemeenteraad staan achter de draaitafels. Daarnaast zal er ieder uur een gastoptreden zijn van de harmonie Sint-Cecilia, Heart of the West, De Constateurs, Marine V, Wh!plash en Olivia Red. Om 20.30 uur start de slotshow met een flitsend optreden van The Flashbacks. Daarna wordt de totale opbrengst bekend gemaakt. Het evenement is een samenwerking tussen de vier Oudenburgse politieke partijen. Meer info vind je hier.

Veldrittoppers rijden Duinencross, Koksijde

Wint Mathieu van der Poel opnieuw, of slaagt de tegenstand erin om de Nederlander zand te doen eten? Kom het zondag te weten op de Duinencross in Koksijde, de vijfde wereldbekermanche van het veldritseizoen. Om 10 uur gaat de Duinencross al van start, met de wedstrijd voor de juniores. Om 15 uur zijn de eliteveldrijders bij de mannen aan de beurt. Een toegangsticket kost 15 euro aan de deur. Meer info op www.veloclubkoksijde.be/worldcup

Haal frisse neus tijdens Stormtocht, Blankenberge

Wandelaars en natuurliefhebbers moeten zondag in Blankenberge zijn. Daar vindt namelijk de 31ste editie van de de Stormtocht plaats. Volgens de organisatoren, Holiday Suites Tweedaagse Voettocht Blankenberge, wordt het een mooie stadswandeling langs de belle-époquehuizen van Blankenberge, gecombineerd met een frisse neus langs strand, duinen en polders. Afstanden zijn 8, 13 en 23 kilometer. De start bevindt zich aan de school Sint-Jozef Sint-Pieter. Inschrijven kost 2.5 euro, gratis glühwein en peperkoek inbegrepen.

Meer info op www.stormtocht.be