Zuid-Amerikaanse bende krijgt celstraffen tot 4 jaar voor dertigtal inbraken Siebe De Voogt

08 juni 2020

15u23 4 Brugge Drie Chilenen en een Cubaan hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar gekregen voor in totaal een dertigtal inbraken over gans België. Het viertal werd vorige zomer geklist na Drie Chilenen en een Cubaan hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar gekregen voor in totaal een dertigtal inbraken over gans België. Het viertal werd vorige zomer geklist na een wilde achtervolging die eindigde naast een maïsveld in Kruibeke.

Het gerecht startte op 27 juni vorig jaar een onderzoek op na een woninginbraak en poging daartoe in Brugge. Een buurtbewoner merkte die dag een verdachte Peugeot met Franse nummerplaat op in de buurt. Met hulp van ANPR-camera’s kon de bewuste wagen gelinkt worden aan feiten in Dendermonde en Waregem. Telefonieonderzoek bracht de speurders op het spoor van een bende die werkte vanuit Nederland. Ze zakten tussen 17 juni en 9 augustus verschillende malen af naar België om inbraken te plegen. De inbrekers verplaatsten zich met wagens met Franse nummerplaten en gebruikten Nederlandse oproepnummers.

Op 9 augustus konden vier verdachten na een lange achtervolging gevat worden in een maïsveld in Kruibeke. De 23-jarige Chileen Nicolas M. kon volgens het parket gelinkt worden aan 31 feiten in onder meer Brugge, Zedelgem, Wingene, Merelbeke, Ingelmunster en Jabbeke. Maandagmorgen werd hij vrijgesproken voor één feit. De rechter legde hem voor de rest 4 jaar effectief op. Z’n kompaan Nicolas A. kreeg 1 jaar cel, net als Jorge V. (22). Andres V. (32) werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.