Zonta Award voor studente Clara Defonteyne Bart Huysentruyt

05 oktober 2019

17u34 0 Brugge De damesvereniging Zonta Brugge reikte de Zonta Young Women in Public Affairs Award uit aan Clara Defonteyne.

Zij is een studente van het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis. Clara zet zich in voor de vzw Integraal. Naast huiswerk- en studiebegeleiding, organiseert Integraal ook nog zomerschool voor anderstalige nieuwkomers. Het was de vijftiende keer dat deze prijs wordt uitgereikt. De bedoeling van deze Award is het steunen van jonge studenten van het middelbaar onderwijs die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Nadruk ligt op het blijk geven van beginnend en succesvol leiderschap.