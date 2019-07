Zomeruniformen voor medewerkers van Brugse musea Bart Huysentruyt

03 juli 2019

20u35 0 Brugge Musea Brugge heeft alle erfgoedbewakers, kassiers en shopmedewerkers een zomerversie bezorgd van de uniformen.

Omdat het ook in de Brugse musea wel eens warm kan worden tijdens de zomer, hebben de medewerkers van toeristische trekpleisters als Gruuthuse, Groeninge of het Belfort een nieuwe outfit gekregen van de stad. Ze lopen tegenwoordig rond in luchtigere polo’s, bloezen en hemden met korte mouwen. “Een jaar geleden hebben we ook al in de winterkledij van onze medewerkers geïnvesteerd”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Nu krijgen ze ook een nieuwe zomerse outfit. Dat maakt het werken tijdens de zomer eens zo aangenaam. De reacties zijn alvast heel erg lovend.”